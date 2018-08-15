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120 детей, оставшихся без попечения родителей, устроено в семьи Орловской области

Как сообщила руководитель департамента соцзащиты населения, опеки и попечительства Орловской области Ирина Гаврилина, в первом полугодии текущего года выявлено 98 детей, оставшихся без попечения родителей. 81 ребенок взят под опеку (попечительство), 29 устроены в приемные семьи, 10 детей взяты на усыновление.

Всего на сегодняшний момент в нашей области насчитывается 2070 детей, оставшихся без попечения родителей, что на 2% меньше, чем на начало 2018 года.

Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитании в семьях находится 1661 ребенок, в том числе в семьях опекунов и попечителей – 965 детей, в приемных семьях – 696 детей.

В организациях для детей-сирот системы здравоохранения, социальной защиты населения и образования, а также в учреждениях профессионального образования области в настоящее время обучается и воспитывается 409 детей, оставшихся без попечения родителей, не устроенных на воспитание в семьи. Это на 8% меньше, чем на 1 января 2018 года.

Из 409 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учете в региональном банке данных находятся 32 ребенка дошкольного возраста (8%), 351 ребенок старше 10 лет (86%), 163 ребенка в возрасте 16-18 лет (40%). 162 ребенка из многодетных семей (40%), 154 ребенка-инвалида (38%).

Для подготовки приемных родителей и опекунов, оказания им консультативной помощи и дальнейшего сопровождения приемных и опекунских семей в области создано 12 «Школ приемных родителей» на базе районных центров психолого-медико-социального и педагогического сопровождения.

На сегодняшний момент на сайте «Путь домой» (интернет-проект Губернатора и Правительства Орловской области) размещены более 300 видеопаспортов детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, сообщает информационный портал Орловской области.