Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Жители самого густонаселенного района Орла задали свои вопросы региональной власти. Подробности рабочей поездки врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова по Заводскому району. - Время прибытия – считанные минуты. В учебных заведениях Орла сегодня нажимали «тревожные кнопки». - Особое внимание – особому транспорту. Школьные автобусы проходят проверку. - Свет в конце дороги. В Орле начали улучшать уличное освещение. - Строгий Пост со вкусом мёда. Сегодня у православных христиан начался Успенский пост.

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Вести-Орёл

14 августа 2018 года







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