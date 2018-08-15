Новости версия для печати В Орловской области при ДТП один человек погиб, четверо получили травмы Среди травмированных двое детей.



ДТП произошло 14 августа в 20:40.



Женщина-водитель, управляя автомобилем «Лада-21703», двигаясь со стороны города Белёва в сторону Болхова, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП пострадали водитель автомобиля, пассажиры (девочка 2015 г.р., мальчик 2014 г.р.), женщина 1985 г.р. Женщина 1998 г.р. скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Дети перевозились в салоне автомобиля без детских автокресел.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 20 ДТП.





Орловское Информбюро

15 августа 2018 года







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