В Орловской области при ДТП один человек погиб, четверо получили травмы

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среда
15.08.2018
11:35:55
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В Орловской области при ДТП один человек погиб, четверо получили травмыСреди травмированных двое детей.
ДТП произошло 14 августа в 20:40.
Женщина-водитель, управляя автомобилем «Лада-21703», двигаясь со стороны города Белёва в сторону Болхова, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пострадали водитель автомобиля, пассажиры (девочка 2015 г.р., мальчик 2014 г.р.), женщина 1985 г.р. Женщина 1998 г.р. скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Дети перевозились в салоне автомобиля без детских автокресел.
Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 20 ДТП.
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