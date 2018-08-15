Новости версия для печати В Орле произошел взрыв бытового газа, с последующим возгоранием в квартире на 5 этаже Как сообщили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло вечером 14 августа.



Как только стало известно о произошедшем, на место ЧП по адресу ул. Красноармейская, д. 11, подъезд 3 незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения города Орла. По прибытию первого пожарного подразделения (ПСЧ-1 г. Орла) в 22.23 было обнаружено интенсивное горение внутри квартиры на пятом этаже.



Пожар был локализован спустя 15 минут. Полная ликвидация последствий возгорания происходила ещё чуть больше часа.



В результате взрыва бытового газа в квартире в третьем подъезде данного дома были выбиты стеклопакеты в зале, на балконе и кухне, с последующим возгоранием в квартире. Кроме того, огнем повреждены лестничная клетка, двери соседних квартир и квартира на втором этаже.



В результате возгорания пострадали два человека: женщина 1985 г.р. и мужчина 1998 г.р., которые были госпитализированы в областную клиническую больницу (ожоговое отделение). Эвакуировано более 60 человек.



Всего к тушению пожара привлекалось 60 чел. и 23 ед. техники, в том числе от МЧС России – 27 чел. и 10 ед. техники.





Орловское Информбюро

15 августа 2018 года







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