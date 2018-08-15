В региональном СК возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Орле

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среда
15.08.2018
11:35:47
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В региональном СК возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в ОрлеУголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Предварительно установлено, что 14 августа 2018 года в 22:20 на единый номер 112 поступило сообщение о взрыве бытового газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме, расположенном в Советском районе города Орла. В результате взрыва с последующим возгоранием, произошедшего в квартире на пятом этаже дома, пострадали два человека, которые с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи, сотрудники МЧС и полиции, эксперты, работники газовой службы и другие специалисты.
В рамках расследования данного уголовного дела следователи детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего и примут все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия повлекли тяжкие последствия, сообщает сайт регионального Следственного комитета.
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