Новости версия для печати С обсуждения ночного ЧП сегодня началось оперативное совещание в мэрии Орла В доме № 11 по улице Красноармейской произошел взрыв газа.



Специально созданной рабочей группе было поручено провести обход жилого дома для того, чтобы составить акты повреждений. Принять участие в осмотре дома предложено и представителям управляющей компании.

Олег Минкин, первый зам. главы администрации г. Орла: «Управлению социальной защиты поручено обойти все помещения, пострадавшие от происшествия для того, чтобы предложить людям материальную помощь в случае, если это необходимо. Всем были предложены помещения в маневренном фонде. Граждане от этого отказались. Всем была оказана помощь в транспортном обслуживании. Всех развезли туда, куда хотели граждане». Глава администрации Орла Александр Муромский поручил держать этот вопрос на особенном контроле и при обращении жильцов этого дома стараться оказывать помощь незамедлительно.





Юлия Опанасюк

15 августа 2018 года







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