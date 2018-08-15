На одном из агропредприятий Ливенского района произошел падеж свиней

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среда
15.08.2018
19:02:00
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На одном из агропредприятий Ливенского района произошел падеж свинейВсе внимание ветеринарных служб региона сейчас направлено на то, чтобы не допустить распространения АЧС.
Всего погибло 19 животных. Пробы от них были отправлены на исследование. Сейчас ограничен въезд на территорию предприятия, проводятся все карантинные мероприятия. Сегодня состоится заседание специальной комиссии по недопущению завоза, распространения и борьбе с африканской чумой свиней на территории Орловской области, сообщает информационный портал Орловской области.
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