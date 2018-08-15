Новости версия для печати В Орловской области темпы строительства выросли более чем на 26% В первом полугодии на территории региона построено 42,5 тыс. кв. метров жилья.



Как сообщается на информационном портале правительства области, свою роль сыграло то, что банковские ставки по кредитам на индивидуальное строительство были снижены и стройматериалы не слишком выросли в цене.





Татьяна Напольских

15 августа 2018 года







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