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В доме на улице Красноармейской в Орле проводились кровельные работы с использованием сжиженного баллонного газа

Минувшим вечером в пятиэтажном доме в Советском районе Орла произошел мощный взрыв. Его причиной стала вспышка газо-воздушной смеси. За взрывом последовал пожар. В результате ЧП пострадали 2 человека. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Оглушительный грохот, звон разбитого стекла, тревожные возгласы - минувшим вечером жителям дома № 11 по Красноармейской пришлось спешно покинуть квартиры. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Пострадало два человека – мужчина и женщина. С ожогами различной степени тяжести они доставлены в областную клиническую больницу.

Помимо квартиры на пятом этаже, которая, по всей видимости, и была эпицентром взрыва, пострадало аналогичное помещение на втором этаже, куда огненный вихрь докатился по стояку вентиляции. Как только развеялся дым, место ЧП осмотрели эксперты и следователи.
Дмитрий Зинин, заместитель руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 238 – оказание услуг, не соответствующих требования безопасности. В рамках расследования уголовного дела будет дана объективная оценка обстоятельствам произошедшего».
Предпосылки ЧП пока не вполне ясны, и вовсе не факт, говорят следователи, что взрыв был напрямую связан с бытовыми газовыми приборами. Как выяснили следователи, в доме проводились кровельные работы с использованием сжиженного баллонного газа. Его утечка, по одной из версий, также могла повлечь взрыв. Пока правоохранители ищут причины ЧП, его последствия пытаются оценить городские власти.
Мераб Дохнадзе, начальник управления по делам ГО и ЧС администрации г. Орла: «Мы определимся по объемам работ. Больших разрушений мы не видели. Есть обгоревшие двери на пятом этаже, на втором этаже, где тоже был очаг пожара, - там всего порядка десяти квадратных метров».
Специалистам также предстоит оценить сохранность капитальных конструкций дома и уже потом сделать окончательные выводы о возможностях его дальнейшей эксплуатации. Вплоть до завершения аварийно-спасательных работ и первичных следственных действий жителям подъезда вернуться в квартиры не удалось.




Иван Суверин
15 августа 2018 года

 


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