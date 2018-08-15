Новости версия для печати Пострадавшая от взрыва газа – в тяжелом состоянии В настоящий момент врачи областной клинической больницы продолжают бороться за жизнь хозяйки квартиры дома на улице Красноармейской, где накануне вечером произошел взрыв бытового газа.



Сейчас состояние женщины медики считают тяжелым. Она до сих пор в реанимации. У неё обожжена почти половина тела. Ожоги второй и третьей степени. Кроме молодой женщины в лечебное учреждение был доставлен парень 1998 года рождения с пятипроцентными ожогами. Он пытался оказать помощь потерпевшей.



Минувшим вечером в пятиэтажном доме в Советском районе Орла произошел мощный взрыв. Его причиной стала вспышка газо-воздушной смеси. За взрывом последовал пожар. В результате ЧП пострадали 2 человека. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.





Иван Суверин

15 августа 2018 года







На главную страницу





