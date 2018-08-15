Пострадавшая от взрыва газа – в тяжелом состоянии

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среда
15.08.2018
19:01:31
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Пострадавшая от взрыва газа – в тяжелом состоянииВ настоящий момент врачи областной клинической больницы продолжают бороться за жизнь хозяйки квартиры дома на улице Красноармейской, где накануне вечером произошел взрыв бытового газа.
Сейчас состояние женщины медики считают тяжелым. Она до сих пор в реанимации. У неё обожжена почти половина тела. Ожоги второй и третьей степени. Кроме молодой женщины в лечебное учреждение был доставлен парень 1998 года рождения с пятипроцентными ожогами. Он пытался оказать помощь потерпевшей.
Минувшим вечером в пятиэтажном доме в Советском районе Орла произошел мощный взрыв. Его причиной стала вспышка газо-воздушной смеси. За взрывом последовал пожар. В результате ЧП пострадали 2 человека. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
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