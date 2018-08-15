Новости версия для печати В администрации Орла обсудили вопросы, связанные с ремонтом моста «Дружба» Муниципальный контракт на капитальный ремонт моста «Дружба» заключен.



Об этом говорили на сегодняшнем совещании в администрации города. Право производить работы по капремонту моста «Дружба», соединяющего улицы 5-го Августа и Розы Люксембург, выиграла ООО «Региональные газораспределительные сети» (РГС).



Муниципальный контракт заключен на сумму 293,2 млн. рублей. Контракт включает в себя уширение моста на 2,5 м; устройство элементов мостового полотна с обеспечением организованного водоотвода, дренажа и гидроизоляции проезжей части с доведением габарита сооружения до нормативных параметров для магистральных транспортно–пешеходных улиц районного значения; устройство тротуаров; обустройство сооружений и подходов, сообщает сайт горадминистрации.



Первый заместитель главы администрации города Олег Минкин отметил, что подрядная организация имеет опыт строительства мостовых сооружений. Так, в пакете документов, предъявленных на аукцион, был представлен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции моста в республике Удмуртия. Компания выполняла субподрядные работы на 100 млн рублей. Глава администрации Орла поручил сделать запрос в муниципалитет республики о предоставлении анализа работы РГС на объекте.



Заключение контракта между управлением коммунальным хозяйством Орла (УКХ) и РГС было отложено в связи с внеплановой проверкой управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Внеплановая проверка УФАС по Орловской области не выявила нарушений законодательства в контрактной системе, поэтому жалобы заявителя были отклонены.



Глава администрации Орла Александр Муромский отметил, что в СМИ активно обсуждается вопрос о том, что учредитель РГС якобы зарегистрирован в офшорной зоне.



«Компания зарегистрирована в городе Казань, а учредитель — на территории республики Кипр. Перечень офшорных зон определен министерством финансов Российской Федерации, и республика Кипр была исключена из данного перечня 1 января 2013 года. В этой связи утверждать, что учредитель организации зарегистрирован в офшорах, нельзя», - подчеркнул первый заместитель главы администрации.



Для производства работ половина моста будет поочередно перекрываться. Для пропуска автотранспорта оставшийся участок проезда шириной 6 метров будет разделен на две полосы специальной разметкой. Будет установлено ограничение скорости 40 км/ч. Движение пешеходов осуществляется по одному существующему тротуару, прилегающему к проезду.





Орловское Информбюро

15 августа 2018 года







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