Новости версия для печати Строительство третьего детского сада в микрорайоне «Зареченском» планируют начать в этом году Этот вопрос обсудили сегодня на рабочем совещании в администрации города Орла.



Строительство еще одного детского сада в микрорайоне «Зареченском» стало возможным при заключении соглашения с департаментом строительства, транспорта и ЖКХ администрации Орловской области. Планируется начать работы уже в этом году, а завершить - в 2019.

Сергей Костиков, начальник управления капитального строительства г. Орла: «В конце сентября должен состояться аукцион по выбору подрядной организации. То есть, в начале октябре подрядная организация может уже зайти на выполнение работ». Если все пойдет по плану, уже в 2019 году 230 мальчишек и девчонок впервые переступят порог дошкольного учреждения.





Юлия Опанасюк

15 августа 2018 года







На главную страницу





