Новости версия для печати В Орловскую область поступила первая партия вакцин для профилактики гриппа у взрослого населения Это вакцина «Совигрипп», в которую по рекомендации всемирной организации здравоохранения, включены новые штаммы вируса. Они, по прогнозам, и будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне.



В этом году по национальному календарю планируется привить более 337 тысяч орловцев, что почти на 20 тысяч больше чем в прошлом году. В основном это группы риска.

Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «К группам риска относятся дети, взрослое население старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины, а также в рамках национального календаря мы прививаем контингенты, относящиеся к профессиональным группам риска, которые имеют наибольшую вероятность инфицирования вирусом гриппа - это работники медицинских и образовательных организаций, работники транспорта и коммунальной сферы». Первая партия вакцин - это 45 % от всей потребности для вакцинации взрослого населения. Лечебные учреждения вакцины уже получают и приступают к иммунизации.





Елена Литинская

15 августа 2018 года







На главную страницу





