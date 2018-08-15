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Отношения - доверительные, но проверок никто не отменял

Взаимодействие субъектов предпринимательства, образовательных учреждений и надзорных органов орловского главка МЧС обсудили сегодня. Публично. Прозрачность работы пожарного надзора – на слайдах и графиках. Почему увеличилось число проверок, и, как следствие, количество составленных административных протоколов?

Проверок по плану и без в Орловской области стало больше, – констатируют в чрезвычайном ведомстве. На 25 и 50% - соответственно. В полтысячи так называемых «мест массового пребывания людей» в начале года пришли люди в погонах. И нарушения нашли почти в каждом торговом центре. 
Александр Королёв, старший инспектор отдела государственного пожарного надзора главного управления МЧС России по Орловской области: «Чувствуется понимание поднадзорных органов, представителей администрации, что данные нарушения должны быть устранены в любом случае, т.к. это влечет угрозу жизни и здоровью граждан». 
И это не давление на бизнес – говорят в МЧС. Повод для тотальных рейдов – пожар в кемеровском торговом центре. Поэтому спасатели вынуждены были прервать надзорные каникулы для малого бизнеса. Три сотни административных материалов на сумму в 2,5 млн рублей. И это в два раза больше, чем годом ранее. 
Виталий Утешев, заместитель председателя правительства Орловской области по безопасности: «Есть, конечно, категория людей - бизнесмены, которые добросовестно к этому подходят, их надо ставить в пример. И им даже можно давать какие-то преференции, может быть: увеличивать сроки проверки, периодичность их уменьшить. А тех, кто допускает нарушения или склонен к этому, хотелось бы проверять чаще». 
Но орловские предприниматели не присоединились к обсуждению. Зато проверки и приёмки детских садов и школ – сегодня тема №1 в плане безопасности. Не прихоть, а необходимость – педагоги в этом уверены. 
Лариса Сидякина, заведующая детским садом №92 г. Орла: «Мы как руководители учреждений в первую очередь несем ответственность за жизнь и здоровье наших воспитанников».
Публичные обсуждения – явление сравнительно новое. Но лучше все вопросы решить «на берегу», - говорят в Госпожнадзоре, чем потом ждать прибытия спецтехники. 



Надежда Невматулина
15 августа 2018 года

 


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