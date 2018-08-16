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четверг
16.08.2018
0:47:27
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- «Немирное голубое топливо». Отголоски вчерашнего взрыва. В больнице, следственном комитете и мэрии Орла.
- Визит на «территорию опережающего развития». Мценск может стать «драйвером» экономики области.
- Заслон АЧС. На одном из ливенских предприятий погибло 19 свиней.
- На языке «партнерства». МЧС и бизнес обсудили количество и качество проверок.
- Доборолась до мирового уровня. Орловчанка завоевала два золота на первенстве России.
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