Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Немирное голубое топливо». Отголоски вчерашнего взрыва. В больнице, следственном комитете и мэрии Орла. - Визит на «территорию опережающего развития». Мценск может стать «драйвером» экономики области. - Заслон АЧС. На одном из ливенских предприятий погибло 19 свиней. - На языке «партнерства». МЧС и бизнес обсудили количество и качество проверок. - Доборолась до мирового уровня. Орловчанка завоевала два золота на первенстве России.

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Вести-Орёл

15 августа 2018 года







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