В Орле обновят мемориальную доску И.С. Тургенева

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четверг
16.08.2018
13:26:10
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В Орле обновят мемориальную доску И.С. ТургеневаЭскиз новой мемориальной доски Ивану Сергеевичу Тургеневу был одобрен комиссией по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства.
Мемориальная доска И.С. Тургеневу располагается на доме № 21 по ул. Салтыкова-Щедрина. Доску решили обновить в честь 200-летнего юбилея великого русского писателя. Скульптор уже определен, им стал Валерий Михеев, член Союза художников России. Новая мемориальная доска будет выполнена в виде триптиха. Основной материал — бронза.
Как сообщает сайт городской администрации, ориентировочная стоимость всех работ составит около 700 тысяч рублей.
Инициативу замены доски поддержало большинство членов комиссии. Окончательное решение примут депутаты горсовета на ближайшей сессии.
Орловское Информбюро
16 августа 2018 года
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