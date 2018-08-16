Новости версия для печати Без очередей Специалисты Пенсионного фонда России объяснили, как избежать очередей и записаться на прием.



Сделать это можно по телефону колл-центра 8-800-302-2-302. Так же абсолютно всем доступна и услуга получения талона на прием через официальный сайт Пенсионного фонда. Для этого в своем «Личном кабинете» нужно найти подраздел «Запись на прием» и заполнить все необходимые поля. Еще работает бесплатное мобильное приложение ПФР, кому удобно, могут записаться и через портал госуслуг





Мария Семак

16 августа 2018 года







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