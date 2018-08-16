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«Кадеты Орловщины» потратили президентский грант на развитие организации

Оборудование ребята уже освоили и даже опробовали в действии во время участия в соревнованиях «Школа безопасности». Команда победила, и в 2019 году будет представлять Орловщину на межрегиональном этапе состязаний.

Напомним, юных спасателей в нашем регионе начали готовить в 2002 году в орловской школе №2.