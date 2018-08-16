75 лет на рынке недвижимости

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четверг
16.08.2018
13:26:07
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75 лет на рынке недвижимостиСегодня строительная компания «Орелстрой» отмечает юбилейную дату со дня образования.
Компания «Орелстрой» один из крупнейших застройщиков региона. В прошлом году компания сдала 75 тысяч квадратных метров жилья, в нынешнем году планируется сдать 113 тысяч квадратных метров. Сейчас идет застройка микрорайона Зареченский площадью в 1 млн. кв. метров.
С праздником сегодня «Орелстрой» поздравят первые лица Орловщины. Лучшим сотрудникам компании вручат благодарности и награды.
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