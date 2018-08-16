Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП Среди них три ДТП с пострадавшими, в результате пять человек получили травмы (среди них двое детей).



15 августа в 08:23 водитель, управляя транспортным средством «Нефаз 66062», выезжая на автодорогу Орел-Тамбов в районе села Крутое Ливенского района, совершил наезд на пешехода-мужчину, который двигался по дороге. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.



15 августа в 17:45 в Орле женщина-водитель, управляла автомобилем «Форд Куга», двигалась по пл. Мира. В районе д. 17 по ул. Московской при повороте налево на ул. Степана Разина произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта», который двигался во встречном направлении, с последующим опрокидыванием автомобиля «Форд Куга». В результате ДТП водитель автомобиля «Форд», а также пассажиры - мальчики 2005 г.р. и 2011 г.р. получили телесные повреждения, после оказания помощи отпущены домой.



16 августа в 4:15 водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Паджеро», следовал по ул. Соловьиной поселка Докукинский Орловского р-на со стороны поселка Мечта, и в районе д. 25 допустил наезд на препятствие земляной вал, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, не госпитализирован.





Орловское Информбюро

16 августа 2018 года







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