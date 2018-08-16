Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Кому достанется орловский мусор? Сегодня УФАС должно скажет «своё слово» в споре о региональном операторе.



- «Школьными» маршрутами. Сотрудники ГИБДД проверили пешеходные переходы возле образовательных учреждений.



- Их жизнь – подвиг. И это должно знать все. На доме мценского ветерана «зажглась» красная звезда.



- Сегодня крупнейший застройщик региона празднует 75-летие.





Вести-Орёл

16 августа 2018 года







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