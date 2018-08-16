Новости версия для печати Андрей Клычков встретился с жителями Мценска Глава региона установил звезду героя на дом, в котором проживает ветеран Великой Отечественной войны Георгий Никитович Титов. Это – не только «поклон» освободителю за его подвиги, но напоминание о том, чего ни в коем случае нельзя забывать, и о том, что сегодняшнее поколение в ответе за мирное небо, и благоустроенные города и поселки.



Накануне в Мценске на одном из домов появилась красная звезда. Этот новый региональный патриотический проект стартовал в канун 75-летия освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Знак устанавливается там, где живет ветеран Великой Отечественной войны.



Георгий Никитович Титов родился 14 ноября 1921 года. Воевал на 1-м Украинском фронте рядовым пулеметчиком в пехоте. О войне говорить не любит, а вот 50 лет мирного труда вспоминает с гордостью.



Проект «Дом со звездой» это не просто дань уважения тем, кто выстоял и победил, это еще и напоминание подрастающему поколению о том, кому они обязаны сегодняшним мирным небом. Глава региона подчеркнул это особо на встрече с ветераном.



По предложению ветеранских организаций красные звезды будут устанавливаться и на дома орловцев, которые воевали в горячих точках.



Ремонт дворовых территорий сейчас тоже можно назвать горячими точками. В Мценске их 13. Деньги выделил областной центр, контроль - жесткий.



Как идет капитальный ремонт спортивного зала в мценском дворце культуры, Андрей Клычков также проверил лично. Чтобы привести его в достойный вид, областной бюджет выделил 1,5 млн рублей. Работы идут по плану, нареканий к подрядчику пока нет. О проблемах более детально говорили уже на встрече с жителями. Дополнительные возможности для решения этих и других задач должен дать статус моногорода.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Самое главное – жители увидят возможность не только муниципальной и региональной финансовой поддержки, но и федеральной – для того, чтобы мы из Мценска сделали город, который будет являться визитной карточкой всей Орловской области». Заявка области на включение Мценска в программу развития моногородов сейчас проходит последние согласования в федеральном центре.





Оксана Гранн

16 августа 2018 года







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