Отремонтированные орловские дворы проходят тщательную проверку

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четверг
16.08.2018
13:26:19
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Отремонтированные орловские дворы проходят тщательную проверкуНа этой неделе «приемной комиссии» были представлены семь дворов.
Кстати, благодаря дополнительным семи миллионам, которые выделило правительство области городу Орлу, в программу ремонта дворов включили еще четыре территории.
Таким образом, отремонтированы будут еще два двора на улице Рощинской, а также дворовые территории на Бурова и Металлургов. В середине сентября станут известны подрядчики. Сейчас ремонтные работы ведутся на 63-х объектах. Что касается «областного масштаба» - всего в регионе должны быть преобразованы 211 дворов.
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