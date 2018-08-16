Новости версия для печати Отремонтированные орловские дворы проходят тщательную проверку На этой неделе «приемной комиссии» были представлены семь дворов.



Кстати, благодаря дополнительным семи миллионам, которые выделило правительство области городу Орлу, в программу ремонта дворов включили еще четыре территории.



Таким образом, отремонтированы будут еще два двора на улице Рощинской, а также дворовые территории на Бурова и Металлургов. В середине сентября станут известны подрядчики. Сейчас ремонтные работы ведутся на 63-х объектах. Что касается «областного масштаба» - всего в регионе должны быть преобразованы 211 дворов.





Татьяна Напольских

16 августа 2018 года







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