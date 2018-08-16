Новости версия для печати На заседании Градостроительного совета области представлен предварительный эскиз благоустройства Детского парка Орла Планируется развивать концепцию ландшафтного экологического парка – с аллеями, игровыми, спортивными и образовательными зонами, фонтаном и катком. Кроме того, планируют отремонтировать пешеходный мост.



Как сообщает информационный портал Орловской области, в проекте предложено создание нескольких зон: двух входных групп с установкой входного знака, солнечных и ландшафтных часов, зоны тихого отдыха с теневой аллеей, игровой водной зоны с устройством контактного фонтана.

В игровых зонах появятся горки и всепогодные спуски, специальные места для артобъектов и ландшафтного дизайна, домик на дереве, площадка для игр маломобильных детей.



Образовательную зону разнообразят ксилофоны, игровые скамейки, стенды, специальные капсулы для кинопоказов, парковые шахматы и шашки.



В зоне культурно-массовых мероприятий предусмотрен ремонт скамеек амфитеатра, устройство полноценной фестивальной и смотровой площадки, каток.



Также будет оборудована административно-хозяйственная зона.



Зооуголок предложено перенести в общественную зону – в здание бывшей насосной станции.



Набережная будет обрамлена живой изгородью, навесами со скамейками.



Также в планах ремонт пешеходного моста.



В спортивной зоне предполагается разместить скалодром, веревочный парк, уличные тренажеры.



Одним из центров парка останется фонтанный комплекс. Традиционную скульптуру коней дополнит поющий фонтан на слиянии рек.



Участники заседания положительно оценили прозвучавшие предложения, высказав свои пожелания и замечания.



Стоит отметить, что работы по реконструкции амфитеатра и устройству контактного фонтана уже стартовали.





Орловское Информбюро

16 августа 2018 года







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