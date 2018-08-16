Новости версия для печати В администрации Орловской области прошло очередное заседание региональной комиссии по противодействию коррупции Прежде всего, говорили о том, что нельзя подменять реальную борьбу с коррупцией формальными отчетами.



Предотвращение коррупционной составляющей в госзакупках - один из приоритетных вопросов. Контроль за соблюдением закупочных процедур должен быть усилен, конкуренция в этой сфере повышена. А любая жалоба жителей на коррупцию во власти должна быть рассмотрена крайне внимательно.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «На каждом совещании мы поднимаем тему недопущения любых возможных проявлений коррупционной деятельности, но, в целом, реализация тех программ, которые проводятся в области, направлена в первую очередь на максимальное внимание, контроль и сохранение тех денежных средств, которые направлены на повышение качества жизни граждан». Один из действенных методов устранения коррупции - видеоконтроль. К примеру, в опорном вузе региона повсюду установили камеры видеонаблюдения, работает пропускная система как для педагогов, так и студентов, проводится разъяснительная работа.

Ольга Пилипенко, ректор Орловского Государственного университета имени И.С. Тургенева: «В университете, в соответствии с планом противодействия коррупции на 2018 год, были реализованы следующие мероприятия: мониторинг и анализ исполнения обязанностей, соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных законодательством РФ в целях противодействия коррупции работниками ОГУ; на комиссии рассмотрено 28 дел и заявлений профессорско-преподавательского состава и сотрудников, занимающих административные должности, касающиеся возможных ситуаций возникновения конфликта интересов. Фактов нарушения законодательства не выявлено». На сайте университета в подразделе «антикоррупционная деятельность» можно оставить анонимное сообщение о фактах вымогательства.





Анна Вайсергисер

16 августа 2018 года







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