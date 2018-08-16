Новости версия для печати «Корпорацию развития Орловской области» возглавил Алексей Илясов Основные задачи, которые поставлены перед новым руководителем - привлекать новых инвесторов и оказывать поддержку уже действующим предприятиям.



На выпускника Санкт-Петербургского Агарного университета и Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС возлагают надежды на то, что с его приходом позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности улучшатся. Андрей Клычков также предложил объединить Фонд микрофинансирования, региональный Центр поддержки экспорта и поддержки предпринимательства и другие институты по формированию благоприятного инвестклимата под эгидой «Корпорации развития Орловской области».





Татьяна Напольских

16 августа 2018 года







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