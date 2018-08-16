Новости версия для печати В Орле сотрудники полиции провели акцию «Безопасные окна» В иллюстрированных листовках, которые они раздавали на улицах, наглядно прописаны правила безопасности и поведения.



Так, например, если окно в квартире открыто настежь, необходимо усилить контроль за ребенком, следует с детьми и регулярно проводить беседы, о том, что нельзя высовываться из открытого окна.

Надежда Гришина, старший инспектор ПДН УМВД России по г. Орлу: «Периодически проводятся профилактические мероприятия, направленные на разъяснение родителям и детям правил безопасного поведения дома, на улице, проводятся с родителями беседы об усилении контроля за детьми для того, чтобы предотвратить случаи выпадения детей из окон».

От окон, советуют сотрудники полиции, лучше отодвинуть мебель на безопасное расстояние, чтобы ребенок не смог попасть на подоконник. Для проветривания лучше установить специальные ограничители. И главное - москитная сетка не убережет от падения, облокачиваться на нее нельзя.





Анна Вайсергисер

16 августа 2018 года







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