Новости версия для печати Дело об орловском региональном операторе обращения с отходами рассмотрит Центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы Такое решения сегодня приняла комиссия областного управления надзорного органа.



Орловское УФАС проверяло на законность процедуру торгов, в которых определился региональный оператор. Им стала компания «Зелёная роща», в связи с отсутствием конкурентов. Другой участник конкурса - «Чистый город» - был отстранён из-за предоставлениях ложных сведений в заявке. Однако проигравшая сторона обвинила победителя конкурса в аффилированности с госструктурами и обратилась по этому поводу в антимонопольную службу. Комиссия, рассматривавшая дело, решила передать материалы в Москву. Сергей Бочков, зам. руководителя Орловского УФАС России: «Подобные торги по выбору региональных операторов ТБО являются крайне важными, и Центральный аппарат считает необходимым рассматривать именно в Москве споры, возникающие в регионах, именно с чем и потупило указание передать материалы в Центральный аппарат ФАС России».





Антон Киселёв

16 августа 2018 года







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