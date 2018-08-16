Новости версия для печати От бригады до крупной компании Заводы, фабрики, дома, больницы, театры - в 1943 году предстояло поднять город из руин. Ровесница освобождения Орла – компания «Орёлстрой» сегодня отмечает 75-летие.



Бригада в 25 человек, которая вошла в Орел сразу после бомбежек, выросла в крупнейшую в регионе компанию по строительству жилой и коммерческой недвижимости. А в 70-х годах опыт орловской «непрерывки» переняли многие города Союза. Темпы компания наращивает и сейчас. Объемы ввода жилья в эксплуатацию увеличились в 1,5 раза. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мы заинтересованы сегодня в строительстве центральной части города Орла, развития строительного бизнеса во всей области. Без этого невозможно создавать условия для нового жилья молодым семьям, для решения проблемы очередников. Позвольте выразить уверенность, что в Орловской области есть крупный, надежный представитель строительного бизнеса, которым является «Орёлстрой». Лучшие сотрудники компании, а также ветераны – те, кто отдал много лет на то, чтобы сделать Орёл краше и удобнее для жизни, получили благодарности и награды, в том числе и министерские.





Надежда Невматулина

16 августа 2018 года







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