С начала 2018 года свыше 400 безработных в Орловской области прошли социальную адаптацию на рынке труда

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пятница
17.08.2018
9:13:06
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С начала 2018 года свыше 400 безработных в Орловской области прошли социальную адаптацию на рынке трудаЦель занятий по социальной адаптации – обучить безработных граждан приемам самостоятельного поиска работы, развить навыки делового общения, самопрезентации, оказать помощь в составлении резюме.
Занятия проводятся в центрах занятости населения районов области.
В частности, занятия курса «Новый старт» для длительно неработающих граждан состоялись в центре занятости населения Ливенского района. Слушатели учились составлять резюме, правильно вести телефонные переговоры с работодателями. Обсуждали вопросы самозанятости, предпринимательской деятельности, возможности профессионального обучения, рассматривали направления поиска работы по смежным профессиям. Участники курса ознакомились с банком вакансий, с помощью которого подбирали себе подходящую работу, сообщает информационный портал Орловской области.
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