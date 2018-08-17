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пятница
17.08.2018
9:13:09
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Орловец Дмитрий Болденков вошел в пятерку лучших в финале VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)Финальные состязания молодых профессионалов проходили с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске по 62 компетенциям. В них приняли участие свыше 3 тыс. человек из 85 регионов России.
Орловскую область на соревнованиях представлял студент Мезенского педагогического колледжа Дмитрий Болденков. Он показал высокий уровень мастерства в компетенции «Преподавание в младших классах», сообщает информационный портал Орловской области.
Кстати, участники из Орловской области и Москвы – это единственные представители Центрального федерального округа в компетенции «Преподавание в младших классах», которые были выбраны по итогам отборочного тура Чемпионата «Молодые профессионалы», прошедшего в Ярославле в апреле нынешнего года.
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