Новости версия для печати Орловец Дмитрий Болденков вошел в пятерку лучших в финале VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Финальные состязания молодых профессионалов проходили с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске по 62 компетенциям. В них приняли участие свыше 3 тыс. человек из 85 регионов России.



Орловскую область на соревнованиях представлял студент Мезенского педагогического колледжа Дмитрий Болденков. Он показал высокий уровень мастерства в компетенции «Преподавание в младших классах», сообщает информационный портал Орловской области. Кстати, участники из Орловской области и Москвы – это единственные представители Центрального федерального округа в компетенции «Преподавание в младших классах», которые были выбраны по итогам отборочного тура Чемпионата «Молодые профессионалы», прошедшего в Ярославле в апреле нынешнего года.





Орловское Информбюро

17 августа 2018 года







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