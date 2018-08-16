Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- По сельским дорогам с особым пристрастием. «Губернаторский контроль» сегодня побывал в Кромском районе. - Здесь будет город-парк! На преображение десяти общественных территорий Орел получил 250 млн. - Кто займётся орловским мусором? Будут разбираться в столице. - Что им стоит дом построить? Крупнейшая строительная компания Орловщины сегодня получает поздравления с 75-летием.





Вести-Орёл

16 августа 2018 года







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