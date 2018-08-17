Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП Среди них одно ДТП с пострадавшим.



16 августа в 23:50, водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21213», двигался по автодороге Орел - Тамбов, и в районе 88 км (на ремонтном участке дороги) допустил столкновение с движущимся в попутном направлении и остановившемуся по сигналу регулировщика автомобилем «Опель Зафира», с последующим столкновением «Опеля» с автомобилем «АУДИ», который также двигался в попутном направлении и также остановился по сигналу регулировщика.



В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 21213» получил телесные повреждения. Кроме того, выяснилось, что мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения и к тому же был лишен прав.





Орловское Информбюро

17 августа 2018 года







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