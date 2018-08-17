Новости версия для печати Счета 92 учреждений образования в Орле – разблокированы Об этом сообщает сайт городской администрации.



Проблему помогла решить субсидия из области – в 75 млн. рублей. Их направили на то, чтобы погасить долги по страховым взносам и долги перед поставщиками питания в школы.



К настоящему моменту 92 счета учреждений образования уже разблокированы, по остальным 46 сегодня произведена проплата, что также позволит снять с них блокировку.

Остальная часть выделенной региональным правительством субсидии пойдет на погашение долгов с поставщиками школьного питания, сообщает сайт городской администрации.





Татьяна Напольских

17 августа 2018 года







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