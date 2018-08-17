Новости версия для печати Два случая социального мошенничества расследуют сейчас орловские полицейские Пожилые женщины, в сумме, потеряли более 200 тысяч рублей.



В первом случае пенсионерка сама перечислила мошенникам крупную сумму, поверив, что ей положена компенсация за купленные лекарства. Во втором – лже-водопроводчик якобы проверял трубы, а после его ухода пропали деньги. Полицейские еще раз просят не доверять незнакомцам.





Татьяна Напольских

17 августа 2018 года







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