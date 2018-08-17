Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Орловцам придется обойтись без горячей воды – летом, чтобы было тепло - зимой.



- Уроки экономики «в долг». Счета 92 образовательных учреждений Орла разблокированы за две недели до начала учебного года.



- Доверили и не проверили. Две пожилые орловчанки стали жертвами мошенников.



- На таких энтузиастах парки держатся! Как обычные люди вносят свою лепту в преображение родного города?



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Вести-Орёл

17 августа 2018 года







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