Новости версия для печати На орловской ТЭЦ идут активные работы Сегодня заканчивают текущий ремонт второго энергоблока.



Для того чтобы подготовиться к зиме, в большинстве многоквартирных домов в Орле на две недели отключена горячая вода.



Сегодня «закрытый объект» ТЭЦ открыли для орловских журналистов. Им показали и рассказали, как идут работы. Уже отремонтирован первый энергоблок. Ведутся работы на тепломагистралях. Прошедшие гидравлические испытания выявили «слабые места». Переложено 7 километров теплотрассы. Ремонт обойдется в 224 млн. рублей.



Как сообщил управляющий директор орловского филиала ПАО «Квадра» Сергей Филатов, на сегодняшний момент освоен уже 71 процент всех ремонтных работ. Также было заверено, что к началу отопительного сезона работы будут завершены в полной мере.





Татьяна Напольских

17 августа 2018 года







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