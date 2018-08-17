На орловской ТЭЦ идут активные работы

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пятница
17.08.2018
16:17:11
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На орловской ТЭЦ идут активные работыСегодня заканчивают текущий ремонт второго энергоблока.
Для того чтобы подготовиться к зиме, в большинстве многоквартирных домов в Орле на две недели отключена горячая вода.
Сегодня «закрытый объект» ТЭЦ открыли для орловских журналистов. Им показали и рассказали, как идут работы. Уже отремонтирован первый энергоблок. Ведутся работы на тепломагистралях. Прошедшие гидравлические испытания выявили «слабые места». Переложено 7 километров теплотрассы. Ремонт обойдется в 224 млн. рублей.
Как сообщил управляющий директор орловского филиала ПАО «Квадра» Сергей Филатов, на сегодняшний момент освоен уже 71 процент всех ремонтных работ. Также было заверено, что к началу отопительного сезона работы будут завершены в полной мере.
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