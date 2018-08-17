Новости версия для печати Орловщина готовится к выборам Орловский облизбирком определил место и время передачи избирательных бюллетеней для голосования на приближающихся выборах.



Было также принято постановление о специальных марках для защиты от подделки заявлений орловцев о включении их в список избирателей по месту нахождения на досрочных выборах.

Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Наши избиратели могут обратиться в пункты приема заявлений - это территориальные избирательные комиссии, отделения многофункциональных центров, а также воспользоваться услугами единого портала государственных услуг по подаче заявления о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения. На сегодняшний день уже более 800 избирателей подали соответствующее заявление и выбрали для себя наиболее удобный избирательный участок, куда они придут в день голосования и реализуют свое активное избирательное право».





Татьяна Напольских

17 августа 2018 года







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