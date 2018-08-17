Новости версия для печати Сегодня в Орловской области с рабочим визитом находится зам. министра экономического развития РФ Вадим Живулин Рабочий визит начался с посещения индустриального парка «Зелёная роща» в Мценском районе.



Вадим Живулин ознакомился с работой и выпускаемой продукцией первого резидента индустриального парка - ООО «Центральная крупяная компания». Этот современный зерноперерабатывающий комплекс осуществляет полный цикл производства высококачественной гречи, зерновых хлопьев и бобовых.



Как сообщает информационный портал Орловской области, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков проинформировал замминистра о планах формирования территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в городе Мценске, заявка о создании которой одобрена Министерством экономического развития РФ.



О готовности реализации новых проектов в Мценске на общую сумму 4,7 млрд рублей в условиях территории опережающего развития уже заявили пять потенциальных инвесторов. Реализация новых инвестпроектов позволит создать дополнительно около 300 рабочих мест.



Комплексную поддержку реализации инвестиционных проектов в регионе оказывает АО «Корпорация развития Орловской области». Чтобы нарастить инвестиционную привлекательность, необходимы дополнительные льготы и меры поддержки, которые могут быть реализованы, если регион получит статус особой экономической зоны.



После посещения индустриального парка «Зеленая роща» в администрации Орловской области Вадим Живулин и Андрей Клычков провели совещание с участием инвесторов.





Орловское Информбюро

17 августа 2018 года







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