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Сегодня в Орле завершается приемка образовательных учреждений

Межведомственные комиссии уже подписали акты школам Северного и Железнодорожного района.

На очереди – Советский и Заводской. Пожарная безопасность, организация питания, соответствие самого здания нормам СанПиНа – баллы надо набрать по всем эти дисциплинам.
Евгений Рыбалкин, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу ГУ МЧС России по Орловской области: «Ряд учебных заведений приняты. Отрадно заметить, что администрация учебных заведений со своим персоналом добросовестно подошли к этому вопросу. Глобальных, серьезных замечаний нет».
Александр Быковский, директор гимназии №19 г. Орла: «Любой родитель волнуется за безопасность ребенка. Всё остальное - учеба, успеваемость – для него не так важны. Здоровье и охрана его жизни - важнее». 
Рекомендации проверяющих зачастую исполняются на месте, в присутствии ревизоров. Вердикт Госпожнадзора: 19-я гимназия к новому учебному году готова. Такие же слова должны услышать во всех 43-х школах Орла.


Надежда Невматулина
17 августа 2018 года

 


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