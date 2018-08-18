Новости версия для печати Сам себе тургеневед Лето - время отпусков. И, наверняка, к вам еще не раз приедут гости из других регионов нашей страны. Не забудьте напомнить им о том, что наш великий земляк в этом году отмечает 200-летие. И не спешите уводить встреченных гостей с железнодорожного вокзала. Прямо здесь им можно устроить маленькую экскурсию, связанную с именем великого русского писателя.



Первым стоит отметить памятник Тургеневу. Более полувека он находится прямо на главном перроне. Правда, подросшие липы изрядно скрывают облик Ивана Сергеевича. Но если подойти поближе, можно рассмотреть его во всех деталях. Тургенев предстает перед нами в охотничьем сюртуке, с ружьем и верным сеттером. Таким увидел писателя замечательный орловский скульптор и художник Леонид Курнаков. 60 лет назад он изваял два таких памятника – один отправился в Мценск, а другой остался в Орле. К сожалению, мценский памятник до наших дней не сохранился. У этого памятника есть своя история. В середине 50-х годов по решению правительства РСФСР был объявлен конкурс на проект памятника ИС. Тургеневу в Орле. Проекты были выполнены в основном московскими скульпторами и архитекторами. Среди конкурсных проектов внимание привлекли работы московского скульптора Бессарабского и орловского художника Леонида Курнакова, который был братом другого замечательного орловского живописца Андрея Курнакова. Родился Леонид Курнаков в 1915 году в Орле и навсегда остался верен городу и его культуре. Что касается памятника, то он выполнен из белого бетона, мраморной крошки и серого гранита. На памятнике цитата Тургенева: «Мы народ юный и сильный, который верит и имеет право верить в свое будущее». Леонид Курнаков сумел подчеркнуть одно из самых больших увлечений писателя - охоту. Ведь этому увлечению, как и писательству, Тургенев отдал более 40 лет жизни. Один из самых красивых элементов декора орловского железнодорожного вокзала – витражи. Выполнены они орловским художником Василием Каревым. По этим витражам можно изучать историю края и познакомиться со всеми знаменитыми орловцами. Бунин, Пришвин, Фет, Калинников, Денис Давыдов и, конечно, Тургенев. Выпускник Высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной - Василий Карев не сразу вернулся домой, сначала работал в других городах. Но затем немало сделал и для родной Орловщины: участвовал в росписи административных и общественных зданий, выкладывал мозаичные иконы в церквях. Но самая узнаваемая его работа, конечно, витражи для железнодорожного вокзала Орла. Это своеобразная визитная карточка нашего города, но не многие знают имя автора. Кстати, железнодорожному вокзалу Орла исполняется полтора века. В следующем году 15 августа исполнится 150 лет с тех пор, как первый поезд отправился в путешествие с орловского железнодорожного вокзала. Кроме того, вокзал знаменит еще тем, что в разное время с него отправлялось и на него прибывало огромное количество русских поэтов и писателей, в том числе и Тургенев. Сейчас на вокзале идет масштабный ремонт, и памятные таблички в память о тех писателей, которые здесь побывали, временно сняты. Но они обязательно вернутся на свое место. К сожалению, есть и то, что уже не вернется. Еще некоторое время назад с орловского вокзала отправлялся фирменный пассажирский поезд, который носил гордое название «Тургенев». Сначала он ходил по маршруту Москва-Орел-Москва, а потом стучал колесами до самого Симферополя. Сейчас его уже нет. Очень жаль, ведь это еще одно напоминание всем жителям страны о писателе и его творчестве. Поезд «Тургенев» просуществовал всего 8 лет. Последний раз из Москвы в Орел он отправился пять лет назад. Так и живем теперь... без «Тургенева». Посетить тургеневские места Орловщины - значит понять истоки таланта писателя, прикоснуться к истории и литературе, и помнить, что мы, орловцы, просто обязаны быть немного тургеневедами.









Эва Стасюлевич

18 августа 2018 года







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