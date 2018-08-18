Новости версия для печати Очередные незаконные гаражи в Орле – пойдут под снос На этот раз на улицах Чечневой и Планерной.



Незаконные строения хозяева могут демонтировать сами. На это отведена неделя. В противном случае владельцы будут искать потом свое имущество на спецстоянке. Правда, оплатить придется работы по сносу, эвакуатор и хранение вещей.





Татьяна Напольских

18 августа 2018 года







На главную страницу





