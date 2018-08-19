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В Орле пенсионер взял шефство над Дворянкой

«Дорога на Дворянку» - проект под таким названием уже больше года действует в Орле. Реализуется «проект» благодаря энтузиазму неравнодушных горожан. Их силами уже сглажен нависающий обрыв, укреплен берег, над овражками наведены деревянные мостики, расширена тропинка. Раз в месяц волонтеры собираются на Дворянке, на субботник. Но пенсионер Владимир Богданов, на набережную приходит ежедневно как на работу.

Как только погода позволяет, пенсионер Владимир Богданов с киркой и ведерком отправляется на берег Орлика. Выкорчевывать загромождающие дорогу старые пни и присыпать известняком щебенку, которую уже привезли, засыпали и разровняли волонтеры.
Владимир Богданов, житель г. Орла: «Я засыпаю, чтобы и пожилым людям, и молодым, и велосипедистам, и животным было удобнее ходить. Делаю хорошую «подушку», она потом постепенно затаптывается, быстро высыхает и грязи никакой не будет».
Владимир Савельевич засыпал уже несколько десятков метров. Берег Орлика - любимое место пеших и велопрогулок многих горожан. А еще пару лет назад здесь была тонюсенькая тропка над осыпающимся берегом. Теперь по ней спокойно можно и проехать, и пройти от спорткомплекса «Трудовые резервы» до парка «Дворянское гнездо». Полюбоваться красотами и даже передохнуть на горизонтально расположенном стволе дерева – как будто самой природой это было задумано.
Владимир Богданов: «Скамейки нет, и ее нельзя поставить, но тут, на стволе дерева, можно посидеть в тенечке, отдохнуть, помечтать. А эта дорожка ведет на временно одичавший пляж, но постепенно, я думаю, старания горожан его приведут в порядок».
Иногда на помощь Савельевичу приходят друзья и знакомые, но чаще он трудится в одиночку. Для пенсионера это не только польза для общества, но и способ поддерживать себя в тонусе. 
Владимир Богданов: «Это как трудовая терапия, такой способ лечения, меньше лекарств – здоровее будешь. И я хожу – полтора километра туда и полтора километра обратно».
Труд, по мнению пенсионера, лучшее лекарство. Ранее он старался во дворе родного дома: сделал клумбы из старых тротуарных плиток и бордюров, теперь на клумбах он вместе с соседками выращивает цветы, из старых досок сбил урны и лавочки. Теперь Владимир Савельевич трудится уже на благо не только соседей, но и всех любителей прогуляться по набережной Орлика. Участники проекта «Дорога на Дворянку», как и Савельевич, мечтают еще кое-где установить скамейки, урны и таблички, напоминающие тем, кто решил отдохнуть на лоне природы, что мусор за собой нужно убрать.
 





Татьяна Тимохина
19 августа 2018 года

 


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