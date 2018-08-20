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Орел готовится к большой благотворительной акции в поддержку работы паллиативной службы

24 августа на центральной площади Орла с 14 до 20 часов пройдет Благотворительный марафон «Добрые руки». на центральной площади Орлапройдет Благотворительный марафон «Добрые руки».

В акции принимают участие рок-группы: «Конец фильма», «ВИА М.А.Я.М.И», «ВИА MONTE CARLO». Так же для орловцев выступят и местные коллективы. Помимо этого состоится розыгрыш призов, мастер класс от дуэта «Малыш и Карлсон».

В рамках марафона будет организован сбор средств на открытие первого в городе Орле хосписа для неизлечимо больных людей и на обеспечение работы выездной бригады паллиативной службы.