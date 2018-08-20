Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 42 ДТП Среди них 8 ДТП с пострадавшими. В результате 12 человек получили травмы, один человек погиб.



18 августа в 18:50 водитель, управляя транспортным средством МТЗ-80, двигаясь по второстепенной дороге с. Россошное Краснозоренского района, не уступил дорогу автомобилю «Форд Транзит», двигавшемуся по главной дороге и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» получил телесные повреждения. Не госпитализирован.



18 августа в 14 часов водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 11183», в районе 7 километра автодороги Ливны – Красная Зоря допустил столкновение с двигавшемся впереди автомобилем «КАМАЗ», который осуществлял поворот налево. В результате столкновения водитель автомобиля «ВАЗ 11183» получил телесные повреждения, госпитализирован. Пассажир автомобиля «ВАЗ 11183» - женщина 1959 г.р., находящаяся на переднем пассажирском сиденье, скончалась на месте ДТП.



18 августа в 15:35 водитель, управляя автомобилем «Лада» с прицепом двигался по автодороге Болхов-Мценск-Новосиль и в районе 50 километра не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Лада 217030», с последующим съездом автомобиля «Лада 217030» в кювет по ходу движения. В результате столкновения водитель автомобиля «Лада 217030» получил телесные повреждения, от госпитализации отказался.



18 августа в 22 часа женщина-водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2110», двигалась по ул. Алроса и при выезде на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог ул.Алроса - ул.Мостовая не выполнила требование дорожного знака и допустила столкновение с автомобилем «Чери», который двигался по ул. Мостовой. В результате ДТП в автомобиле «ВАЗ» пострадали водители и женщина-пассажир, а в автомобиле «Чери» травмы получил водитель. Пострадавшие госпитализированы не были.



19 августа в 16:55 водитель, управляя автомобилем «Ваз-21053» при выезде с прилегающей территории в районе 367 км автодороги Крым-2 допустил столкновение с автомобилем «Ваз-213100», который следовал по автодороге.

В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз 21053» и женщина-пассажир автомобиля «Ваз 213100» получили телесные повреждения и были госпитализированы. Пассажир автомобиля «Ваз 213100» получил травмы, направлен на амбулаторное лечение.



20 августа в 00:30 водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», двигался по автодороге М-2 Крым и в районе 2 километра не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, каретой скорой помощи был доставлен медицинское учреждение. Водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Также выяснилось, что мужчина не имел водительских прав.





Орловское Информбюро

20 августа 2018 года







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