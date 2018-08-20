Новости версия для печати Активисты орловского отделения ОНФ выявили проблемы в сфере автострахования Результаты мониторинга войдут в федеральный рейтинг доступности ОСАГО.



Как указано на сайте Общероссийского Народного Фронта, общественники выявили ряд проблем, которые существенно снижают доступность ОСАГО. В частности, некоторые компании навязывают дополнительные услуги, а на их сайтах отсутствует возможность оформить договор ОСАГО онлайн, либо процедура оформления договора слишком усложнена. Есть и другие проблемы. Это повлияет на рейтинг.





Татьяна Напольских

20 августа 2018 года







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