Новости версия для печати Проект «Комфортная городская среда», реализуемый в Орловской области, стал более эффективным Это отметили депутаты орловского Облсовета.



Реализацию проекта «Комфортная городская среда» обсудили «за круглым столом». Было отмечено, что заранее разработанная проектная документация и привлечение местных подрядчиков сделали в этом году проект более эффективным.



Если в прошлом году программа благоустройства распространялась только на Орёл, Мценск, Ливны и Болховский район, то в этом году работы идут во всех районах. Общий объем финансирования - более 539 млн. рублей.





Татьяна Напольских

20 августа 2018 года







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