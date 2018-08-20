Новости версия для печати Участники конкурса «Молодые кадры Орловщины» приняли участие в спортивно-патриотической игре Спортивно-патриотическая игра «Тропа героев» прошла в поселке Залегощь.



Основной целью игры была не только проверка каждого участника на прочность, но и умение работать в команде. Конкурсантам предстояло пройти специальную «полосу препятствий» длиной в 3,5 км. Поддержать участников приехал врио губернатора. Андрей Клычков отметил, что такие качества, как умение принимать решения в команде, брать на себя ответственность и быть готовым протянуть руку помощи, необходимы современному управленцу, чтобы эффективно справляться с растущим количеством задач.



К слову, в ходе завершившихся этапов конкурса «Молодые кадры Орловщины» молодежь высказала много интересных идей и предложений, которые, как пообещал Андрей Клычков, будут использованы для улучшения жизни в Орловской области.



Региональный конкурс «Молодые кадры Орловщины подходит к завершению. Остался последний этап. Обещано, что победители получат возможность пройти стажировку в органах власти и на предприятиях.





Татьяна Напольских

20 августа 2018 года







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