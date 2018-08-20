Новости версия для печати Колпнянский район отметил свой юбилей в обновленном парке Благодаря участию муниципального образования в проекте «Народный бюджет», главная общественная территория района получила вторую жизнь.



При поддержке областного бюджета была проведена масштабная работа по реконструкции парка. За короткий срок обновили выходную группу, обустроили зелёные зоны, центральную аллею выложили тротуарную плитку, остальные дорожки заасфальтировали. В парке появилась детская игровая площадка, новые лавочки и урны, вторую жизнь получила летняя эстрада и танцплощадка. Обращаясь к жителям района, глава региона отметил, что работа в парке будет продолжена.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:«Могу сказать, что уже в этом году начнутся работы по строительству большого спортивного комплекса на территории парка. Я думаю, что это будет хорошим подарком для жителей всего района на следующий год. Хочется помогать реализовывать планы там, где есть люди, которым это надо, которые умеют работать и контролировать и, которые искренне заинтересованы в результате. И, не умаляя заслуги ни одного из районов, хочу сказать, что Колпнянский район один из тех районов, которые показывают лучшие результаты ». В текущем году муниципальным образованием выполнены все обязательства по дорожному строительству, успешно и в срок завершено обустройство дворовых территорий. Высокие показатели из года в год дает агропромышленный комплекс. За многолетний добросовестный труд и личные достижения многие жители района получили почетные грамоты и благодарности от руководства области и района.





Оксана Гранн

20 августа 2018 года







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