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Орловская область становится все более привлекательной для инвестиций

Так в следующем году сразу несколько районов станут площадками для реализации крупных проектов.

О том, какие новые возможности это откроет для региона и что область готова предложить в виде преференций, говорили на Инвестиционном совете. Так, в этом году в Знаменском районе начнется строительство крупной молочной фермы на 1200 голов дойного стада. Сумма вложений 1 млрд рублей. Есть соглашения по крупным инвестпроектам еще с целым рядом крупных компаний.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Нам за достаточно короткий промежуток времени удалось подняться в рейтинге инвестиционной привлекательности на 21 пункт. Я рассматриваю это в первую очередь как аванс бизнес-сообщества, аванс тем шагам, которые сегодня имеют место быть в регионе, для дальнейшей деятельности. Но нам есть много еще над чем работать – это вопросы и контрольно-надзорной деятельности, и вопросы взаимодействия на уровне региона между властью и бизнесом, и, конечно, институты развития здесь должны гораздо активнее включаться в деятельность для того, чтобы мы создавали не просто название одного окна для бизнеса, но и реально действующие проектные механизмы решения тех проблем административного характера, которые сегодня существуют в области и которые необходимо решать».
Новый толчок к развитию инвестиционной активности в регионе должны дать еще несколько знаковых факторов. Так, город Мценск получил статус моногорода, ведется работа по созданию в индустриальном парке «Зеленая роща» особой экономической зоны.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я думаю, что связка моногорода и индустриального парка «Зеленая роща» и распространения статуса особой экономической зоны является возможностью и привлечения новых инвестиций, и получения федеральных и региональных льгот для размещения новых инвестиционных проектов. Но предстоит достаточно большая кропотливая работа. Необходимо уже сейчас сформировать проектный офис, куда нужно включить все соответствующие структуры и службы, и сформировать план подготовки документов для представления в Минэкономразвития в ближайшее время».
Минэкономразвития РФ планирует заключить с руководством Орловской области соглашение, в котором будут перечислены параметры создаваемой ОЭЗ. С ее помощью руководство министерства рассчитывает привлечь инвестиции в региональную экономику в сферах АПК, IT-технологий, приборостроения.


Оксана Гранн
20 августа 2018 года

 


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